Villamayor pedirá a la Junta que su piedra sea declarada Bien de Interés Cultural

El pleno de Villamayor ha aprobado por unanimidad este martes promover la protección a la arenisca de la localidad, protagonista en la Salamanca monumental y que en los últimos años ha perdido presencia en el municipio con el cierre de canteras. Todos los grupos se han sumado a la moción presentada por los socialitas para promover el reconocimiento de la piedra de Villamayor y de los conocimientos tradicionales vinculados a su talla y filigrana.

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Tras el debate, y a propuesta del alcalde, los grupos acordaron modificar el planteamiento inicial para que sea el propio Ayuntamiento quien impulse las actuaciones ante la Junta de Castilla y León encaminadas a estudiar la declaración de la piedra de Villamayor como bien de interés cultural y la protección del oficio tradicional de la cantería como patrimonio cultural inmaterial.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Villamayor ha aprobado, con los votos a favor del equipo de gobierno, la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2025. La liquidación del presupuesto arroja un remanente de tesorería para gastos generales de 4.361.101,16 euros. El Ayuntamiento explica que esta cifra “es un indicador contable de los recursos disponibles para financiar gastos generales: se calcula teniendo en cuenta el dinero existente en tesorería, los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, y descontando tanto los saldos de dudoso cobro como los fondos destinados a fines específicos. No equivale, por tanto, al dinero disponible en las cuentas bancarias”.

El ejercicio se cerró también con un resultado presupuestario ajustado positivo de 1.638.378,60 euros. La liquidación acredita, asimismo, el cumplimiento de las reglas de gasto, estabilidad presupuestaria y nivel de deuda.

Durante 2025 el Ayuntamiento ejecutó el 71 % del presupuesto definitivo de gastos y, al cierre del ejercicio, había abonado el 98 % de las obligaciones reconocidas. La inversión realizada ascendió a 117,58 euros por habitante y representó aproximadamente el 12 % del gasto ejecutado. El periodo medio de pago a proveedores comerciales fue de 15,61 días.

“Estos datos reflejan la capacidad del Ayuntamiento para seguir impulsando inversiones y servicios municipales sin préstamos ni operaciones de crédito vigentes. La ausencia de deuda financiera debe distinguirse de las obligaciones ordinarias pendientes de pago que, como en cualquier cierre contable, figuran en la liquidación”, aseguran.

Por otra parte, el pleno también ha aprobado prorrogar durante cuatro años el convenio con la Secretaría de Estado de Seguridad que permite a la Policía Local participar en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género, conocido como Viogén.

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