La Concejalías de Sanidad, Servicios Sociales y Biblioteca del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada han realizado en la mañana de este martes una donación conjunta de libros destinada a las Unidades de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital Clínico Universitario y del Hospital Virgen de la Vega de Salamanca.

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"A través de esta iniciativa, buscamos dotar a estos espacios hospitalarios de recursos educativos y de entretenimiento, promoviendo la lectura como una herramienta de apoyo emocional para los niños y jóvenes que se encuentran bajo ingreso o tratamiento en estas áreas especializadas", ha asegurado la concejala Noemí Fernández Castaño.