La Concejalías de Sanidad, Servicios Sociales y Biblioteca del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada han realizado en la mañana de este martes una donación conjunta de libros destinada a las Unidades de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital Clínico Universitario y del Hospital Virgen de la Vega de Salamanca.
"A través de esta iniciativa, buscamos dotar a estos espacios hospitalarios de recursos educativos y de entretenimiento, promoviendo la lectura como una herramienta de apoyo emocional para los niños y jóvenes que se encuentran bajo ingreso o tratamiento en estas áreas especializadas", ha asegurado la concejala Noemí Fernández Castaño.
El lote incluye una cuidada selección de títulos adaptados a las diferentes edades de los pacientes, con el objetivo de hacer su estancia hospitalaria más llevadera y favorecer actividades que estimulen su bienestar integral. Esta acción es fruto del trabajo coordinado de las distintas áreas del Ayuntamiento, reforzando el compromiso municipal con las infraestructuras sanitarias del entorno. Desde la institución se destaca la importancia de implementar este tipo de proyectos que inciden de manera directa y positiva en la humanización de la asistencia hospitalaria para los colectivos más vulnerables.