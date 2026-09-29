Santa Marta acogerá un concierto para financiar un tratamiento oncológico en Perú

Santa Marta de Tormes acogerá el próximo 10 de octubre un concierto benéfico organizado por SBQ Solidario cuya recaudación se destinará a financiar un tratamiento oncológico a la persona que trabaja sobre el terreno en su proyecto de apoyo a una comunidad en los cerros de Trujillo, Perú, donde trabajan con familias en situación de pobreza extrema.

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Desde la asociación aseguran que su trabajo en Perú es fundamental para el desarrollo del proyecto de ayuda a las familias en el país latino, un trabajo que lleva realizando durante 15 años.

El concierto contará con la participación de artistas como Luis Pastor y Lourdes Guerra, Paco Ortega, Balta Cano, Fernando Maés, Paco Cifuentes y Sara Van con Javier Fernández.