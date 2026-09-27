El Centro Comercial El Tormes ya tiene dueño

El pasado 24 de junio, se daba a conocer que el Centro Comercial El Tormes, el mayor complejo comercial de Salamanca, se encontraba en fase avanzada de negociación para cambiar nuevamente de propiedad. En cambio, después de tres meses, ya se conoce su comprador: el nuevo fondo de inversión inmobiliario de Banco Santander.

Publicidad Publicidad

Aunque en un primer momento se creía que la transacción rondaría los 70 millones de euros, tal y como informa el periódico 'Expansión', el nuevo fondo de inversión inmobiliario de Banco Santander, ha ejecutado ya la adquisición del centro comercial El Tormes por un importe inferior a esta cantidad.

Así, esta adquisición se convierte en la primera realizada por el citado nuevo fondo de inversión, que prevé alcanzar una inversión total de unos 300 millones de euros.