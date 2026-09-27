Los medallones de la Plaza Mayor, al descubierto en una APP accesible desde el móvil

Felipe II, los Reyes Católicos, Miguel de Unamuno, Santa Teresa de Jesús, el caballero Bernardo del Carpio o Rodrigo Diaz de Vivar son algunos de los personajes que ilustran los arcos de la Plaza Mayor de Salamanca. Sus figuras fueron honradas tallando sus rostros en un medallón del ágora, pero muchos salmantinos desconocen a algunos de estos ilustres inquilinos del corazón de Salamanca.

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Medallones De La Plaza Mayor De Salamanca (6)

Con el objetivo de dar a conocer todo este patrimonio y facilitar su acceso a través de dispositivos móviles, Manuel Gómez, un joven de 23 años gallego afincado en Salamanca, ha diseñado una web que tiene una opción que permite descargar una app en el móvil que ofrece imágenes e información de cada uno de los medallones. Así, medallonesdesalamanca.es es de acceso libre y gratuito para los usuarios que a través de un plano de la Plaza Mayor pueden ver con un rápido vistazo qué medallones están libres, cuales ocupados y quien es el protagonista del mismo.

Medallonesdesalamanca

Además, también detalla cada pabellón: Consistorial, Real, San Martín y Petrineros, y cuantos medallones tiene labrados y cuantos sin ocupar, así como el año en que se esculpió.

La web tiene la opción de buscar los medallones o bien de pinchar sobre cada uno de ellos. Además, tiene la opción de disfrutarla en varios idiomas como inglés, francés, alemán, italiano, japonés, chino y coreano con el fin de lo que los turistas y visitantes tengan también la información accesible.

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