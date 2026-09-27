Salamanca alcanza los 25.887 extranjeros regulares tras crecer un 7,1% en un contexto de récord histórico de la inmigración en Castilla y León

La llegada de inmigrantes a Castilla y León continúa acelerándose a un ritmo sin precedentes, alcanzando los 252.963 extranjeros regulares al cierre del primer semestre de este año, según los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta cifra marca un nuevo máximo histórico en la Comunidad tras sumar 21.119 foráneos en los últimos doce meses, consolidando una tendencia alcista ininterrumpida desde el año 2016.

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Dentro de este contexto autonómico, la provincia de Salamanca refleja también una evolución al alza, situando su cifra de ciudadanos extranjeros regulares en 25.887 personas a finales de junio de 2026. Este volumen supone un crecimiento interanual del 7,1 por ciento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, evidenciando que el fenómeno migratorio también se expande y consolida en territorio salmantino dentro de la tónica general de incremento que experimentan todas las provincias de la región.