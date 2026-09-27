Continúa abierto el plazo para proponer futuras inversiones del Ayuntamiento de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha la undécima convocatoria de los Presupuestos Participativos, una iniciativa destinada a que los vecinos de la ciudad, tanto a título individual como a través de asociaciones, colectivos vecinales, juveniles, de mayores, deportivos o sindicales, colaboren en la elaboración del Presupuesto Municipal para el año 2027 mediante propuestas de inversión.

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Para facilitar la participación ciudadana, el plazo de presentación de iniciativas permanecerá abierto hasta el próximo 31 de octubre. Las propuestas se pueden remitir a través del correo electrónico presupuestosparticipativos@aytosalamanca.es, mediante el formulario disponible en la web oficial del consistorio, en el registro municipal o introduciéndolas en los buzones habilitados en los diferentes centros municipales de la ciudad, como el Espacio Joven y los centros de los barrios.

En esta convocatoria se someterá a la participación social el 10% del presupuesto municipal destinado a inversiones que repercuten directamente en el día a día de los salmantinos. De este modo, los ciudadanos podrán influir en partidas dirigidas a la ejecución de obras nuevas, reparación de calles, mejoras en parques y jardines, actuaciones en la red de agua, iniciativas medioambientales e instalaciones deportivas.