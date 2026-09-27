Continúa abierto el plazo para proponer futuras inversiones del Ayuntamiento de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha la undécima convocatoria de los Presupuestos Participativos, una iniciativa destinada a que los vecinos de la ciudad, tanto a título individual como a través de asociaciones, colectivos vecinales, juveniles, de mayores, deportivos o sindicales, colaboren en la elaboración del Presupuesto Municipal para el año 2027 mediante propuestas de inversión.
Para facilitar la participación ciudadana, el plazo de presentación de iniciativas permanecerá abierto hasta el próximo 31 de octubre. Las propuestas se pueden remitir a través del correo electrónico presupuestosparticipativos@aytosalamanca.es, mediante el formulario disponible en la web oficial del consistorio, en el registro municipal o introduciéndolas en los buzones habilitados en los diferentes centros municipales de la ciudad, como el Espacio Joven y los centros de los barrios.
En esta convocatoria se someterá a la participación social el 10% del presupuesto municipal destinado a inversiones que repercuten directamente en el día a día de los salmantinos. De este modo, los ciudadanos podrán influir en partidas dirigidas a la ejecución de obras nuevas, reparación de calles, mejoras en parques y jardines, actuaciones en la red de agua, iniciativas medioambientales e instalaciones deportivas.
El desarrollo del proceso se estructurará en varias fases, comenzando por la recogida de iniciativas a través de los canales habilitados. A continuación, los técnicos municipales estudiarán la viabilidad técnica y económica de cada una de las propuestas presentadas. Finalmente, el Consejo de Ciudad establecerá el orden de prioridad y la Comisión de Economía, Hacienda y Régimen Interior decidirá su inclusión definitiva en el presupuesto municipal, notificando la aceptación o rechazo de los proyectos.