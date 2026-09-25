Fiesta del deporte en el colegio Carmen Martín Gaite de Santa Marta

El CEIP Carmen Martín Gaite de Santa Marta de Tormes ha celebrado el Día Europeo del Deporte Escolar con una gran jornada en la que han participado los 204 alumnos del colegio y sus 20 profesores, convirtiendo el deporte, la convivencia y la participación en los protagonistas de la actividad.

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La iniciativa ha permitido movilizar a todo el centro educativo y ha vuelto a poner de manifiesto la implicación y la capacidad de organización de su equipo directivo y docente, que ha diseñado una jornada para que los escolares pudieran disfrutar del deporte de una forma diferente y, sobre todo, compartir la experiencia con compañeros de otras edades.

Precisamente, una de las características de la celebración ha sido la mezcla de alumnos de los diferentes cursos, creando grupos en los que pequeños y mayores han participado conjuntamente y favoreciendo así la convivencia, la cooperación y las relaciones entre todo el alumnado.

Durante la jornada se han instalado diferentes puestos y estaciones deportivas por los que han ido rotando los escolares. Pruebas de tiro, puntería y otras actividades de habilidad han permitido acercar distintas modalidades deportivas a los niños desde una perspectiva lúdica y participativa.

La programación también ha incluido un desfile de los participantes y una sesión de aeróbic con la participación de padres y madres, incorporando a las familias a una celebración que ha implicado al conjunto de la comunidad educativa.

La actividad pone además de relieve el trabajo que desarrolla el CEIP Carmen Martín Gaite de Santa Marta para complementar la formación académica con iniciativas que fomentan los hábitos saludables, el compañerismo, la participación y la convivencia.

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