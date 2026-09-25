Detienen a un conductor de 81 años por el atropello a un operario de mantenimiento de carreteras en la A-62, en Parada de Rubiales

La Guardia Civil ha arrestado en Burgos al conductor presuntamente responsable del atropello a un operario de mantenimiento de carreteras en la A-62, a la altura de Parada de Rubiales. Se trata de un señor de 81 años de edad de nacionalidad portuguesa, pero que viajaba en un vehículo con matrícula francesa, y continuaba por la AP-1 con el lateral del coche destrozado, fruto del siniestro.

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Según testigos de los hechos, el vehículo impactó con el operario, de 57 años, y se marchó del lugar sin auxiliarle. Todo sucedió a las 9:23 horas a la altura del kilómetro 209 de la A-62.

Con esa información agentes de la UNIS del Subsector de Tráfico de Salamanca acudieron hasta el lugar para investigar los hechos, localizando varios fragmentos de piezas del vehículo implicado en el siniestro y pudiendo determinar, además, que el vehículo se trataba de un turismo marca Peugeot, modelo 308, fabricado entre 2008 y 2012 y de color gris claro.