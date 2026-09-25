"Cuna de tradición cofrade": Salamanca comienza a calentar motores para la celebración del gran día, el XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías

La capital salmantina ha comenzado a calentar motores desde primera hora de la mañana de este viernes por el XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías que vivirá su día grande este sábado con la Procesión extraordinaria de la Semana Santa que tendrá salida desde la Catedral Nueva a las 17:30 horas.

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Este viernes por la mañana se han reunido en el Palacio de Congreso el secretario de la Comisión Permanente de los encuentros nacionales de cofradías, José Antonio Fresno Castro; el presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca, Francisco Hernández Mateo; el consejero de Cultura, José Alberto Díaz Pico; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, que son las personas que han intervenido en el acto inaugural. Se han sumado a ellos otras autoridades militares, así como la subdelegada del Gobierno o el rector de la Universidad Pontificia.

Bajo el lema ‘Testigos del amor que nace de tu cruz’, este encuentro ha sido definido como una “aproximación; “dar con alguien que se busca”; una “reunión” o “cita”, así como una oportunidad para unir lazos y aportar más riqueza y vitalidad a la Semana Santa entre los cofrades representantes de cofradías, hermandades y congregaciones de distintos puntos de España.

Inauguración Del Xxxvii Encuentro Nacional De Cofradías | Andrea Mateos

En 1988 tuvo lugar el primero de los encuentros nacionales entre cofradías en la provincia de Valladolid. Un año después fue recogido el testigo por la ciudad de Salamanca, que ahora vuelve a verse inmersa en este acontecimiento, uno de los señalados, sin duda, en el 2026.

Salamanca ha sido descrita esta mañana por los intervinientes como “cuna de la tradición cofrade”. El alcalde, Carlos García Carbayo, ha declarado que la Semana Santa de Salamanca “es la mejor del mundo”. De ahí la importancia de que el Encuentro se celebre este año en el marco de una ciudad como esta, que además tiene el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

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El primero en abrir el turno de declaraciones en este acto inaugural ha sido José Antonio Fresno Castro, secretario de la Comisión Permanente de los encuentros Nacionales de Cofradías, que en primer lugar ha querido recordar a Fernando Frá Abad, una figura reconocida en la Semana Santa poferradina, ligado a la Real Hermandad de Jesús Nazareno y que ha fallecido recientemente. Fresno Castro ha indicado que este encuentro “es el principal foro cofrade que se realiza en nuestro país”, poniendo el foco en que "ninguna Semana Santa es mejor que otra", sino que simplemente se trata de “una manifestación distinta de la fe de un pueblo con sus costumbres y tradiciones”.

Francisco Hernández Mateo, presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca, también presidente de este XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías, ha destacado que “la Semana Santa es una pasión compartida que une más allá de las ciudades”. Ha recordado que en la capital salmantina hay 18 cofradías, hermandades y congregaciones, con más de medio centenar de pasos, que se traducen en 18 historias y 18 formas diferentes de vivir la Semana Santa, con un mismo vínculo.

Inauguración Del Xxxvii Encuentro Nacional De Cofradías | Andrea Mateos

También ha destacado que la Semana Santa de Salamanca cuenta con el reconocimiento de ‘Fiesta de Interés Turístico Internacional’. Insistiendo del mismo modo, en que hay que aprovechar estas jornadas de encuentro entre el 24 al 27 de septiembre como una “oportunidad” para poner cosas en común y estrechar lazos entre las congregaciones participantes.

El consejero de Cultura, José Alberto Pico ha querido con su presencia mostrar el apoyo de la Junta de Castilla y León hacia la Semana Santa, tildándola de una “gran riqueza” y poniendo de manifiesto que Castilla y León es la región española con más celebraciones de Semana Santa declaradas de Interés Turístico Internacional. Pico además ha señalado que la Semana Santa “es el resultado de un trabajo permanente con generaciones de personas detrás que han mantenido vivo este legado”.

Por último, García Carbayo ha reivindicado la importancia de este encuentro que ha conseguido llenar esta ciudad que “vive con fervor la Semana Santa los 365 días del año”, ha sentenciado.