Atropellada una mujer de 45 años junto al colegio Esclavas en el Paseo del Rollo

Una mujer de unos 45 años ha resultado herida este viernes tras ser atropellada por un turismo en el Paseo del Rollo, a la altura del colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.

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El suceso tuvo lugar a las 08:48 horas, cuando varias llamadas alertaron de lo ocurrido y solicitaron asistencia para la mujer, que se encontraba consciente y presentaba heridas en las piernas debido al impacto.