Sale a la luz la sentencia de la operación 'Larare': penas de hasta seis años de cárcel y multas de hasta 25.000 euros

El pasado 8 de abril del año 2025, la Policía Nacional desmanteló cinco puntos de venta de estupefacientes en los barrios de San José y Puente Ladrillo de Salamanca. De esta manera, se incautó un gran alijo de cocaína, hachís, marihuana, armas y dinero en efectivo. Bajo el nombre de 'Larare', en esta operación se llevó a cabo una investigación a un grupo conformado por dos clanes familiares dedicados desde hace años a la regencia de los citados puntos de venta.

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Más de un año después y tras un juicio celebrado este lunes 21 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha sacado a la luz una sentencia que condena a los cinco detenidos; T.S.G.; A.V.J., J.J.S.B.; N.M.T.M.; y D.V.S.; a penas de hasta seis años de cárcel y a pagos de hasta 25.000 euros de multa.

Tal y como informó este medio, en el barrio de Puente Ladrillo era donde se localizaba un piso franco en el que los condenados almacenaban desde dinero en efectivo, a armas y sustancias estupefacientes. Asimismo, los agentes localizaron a un individuo, con vivienda en las proximidades de Salamanca, que puntualmente abastecía de hachís a uno de los clanes familiares implicado. En este sentido, en la vivienda, la Policía Nacional halló una plantación de marihuana indoor, conformada por 41 plantas de cannabis sativa.

Tras una pormenorizada investigación y tras haberse celebrado el juicio, se han llevado a ratificación de las condenas siguiendo un acuerdo de conformidad, lo que supone que los acusados se manifiestan de acuerdo con las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal.