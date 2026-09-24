Dos atropellos y un "horrible" choque protagonizan la mañana de este jueves en Salamanca

Desde primera hora de este jueves 24 de septiembre, tanto la capital como la provincia de Salamanca ha presentado una mañana con varios accidentes de tráfico, poniendo así en estado de alerta al Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2.

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La jornada comenzaba a las 8:50 horas, momento en el que el servicio de emergencias ha recibido la alerta de un atropello en la avenida Lasalle de Salamanca. Este suceso se ha saldado con una mujer, de 60 años de edad, herida y atendida en el lugar por el el Servicio de Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Más adelante, llegadas las 9:24 horas de este jueves, otro atropello ha alertado a los profesionales de emergencias. En concreto, un operario de mantenimiento de carreteras había sido arrollado por un turismo en el el kilómetro 209 de la autovía A-62, a la altura del municipio de Parada de Rubiales.