Herida una mujer tras ser atropellada en la avenida Lasalle

A las 8:50 horas de este jueves, una mujer ha sido atropellada por un turismo mientras transitaba por la avenida Lasalle, a la altura del número 95.
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La mujer, de alrededor de 60 años de edad, ha resultado herida, presentando así una brecha en la cabeza y dolor en el cuello.
Hasta el lugar se han trasladado la Policía Local, la Policía Nacional y el Servicio de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a la herida, que se encontraba consciente.