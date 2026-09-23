Decenas de mayores de Salamanca se quedan sin viaje a Benidorm tras haber abonado miles de euros

La indignación y la incertidumbre se han apoderado de la Asociación de Mayores La Golondrina, de Salamanca, después de que alrededor de 74 personas se hayan quedado sin el viaje a Benidorm que tenían previsto realizar entre el 21 y el 30 de septiembre.

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Los afectados habían contratado el viaje con la agencia salmantina y, según explica la presidenta de la asociación, habían ido abonando el importe durante varios meses. El precio rondaba los 775 euros por persona, cantidad destinada a cubrir, entre otros conceptos, el alojamiento y el transporte.

"Íbamos 74 personas, habíamos pagado todo hace meses y el lunes nos dicen que no hay viaje", relata la presidenta, todavía visiblemente afectada por lo ocurrido.

Según detalla, los pagos se realizaron de forma escalonada. "Desde enero que pagamos 6.000 euros, luego en abril 16.000 y el resto en junio", explica. Ahora, una de las principales preguntas que se hacen los afectados es qué ha ocurrido con las cantidades entregadas. "¿Dónde está el dinero?", reclama la presidenta.

La situación habría afectado también a otras asociaciones de mayores. "Somos seis asociaciones estafadas", asegura, aunque será la investigación correspondiente la que determine las posibles responsabilidades.

Además, la presidenta asegura que otra asociación llegó a desplazarse hasta el destino y que sus integrantes no pudieron acceder al hotel porque, según se les comunicó, no constaba que el alojamiento estuviera pagado.

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La falta de información y la incertidumbre sobre el destino de las cantidades abonadas han generado una gran preocupación entre los socios, muchos de ellos personas mayores que llevaban meses preparando el viaje y realizando los pagos.

"Estoy desecha", reconoce la presidenta, que lleva 23 años vinculada a la asociación y 12 años al frente de la misma.