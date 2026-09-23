Abierto el plazo para instalar puestos de flores, roscas y churrerías en el cementerio por Todos los Santos

El Ayuntamiento de Salamanca ya permite solicitar los permisos para montar puestos de flores, roscas y churrerías junto al cementerio de San Carlos Borromeo de cara a Todos los Santos. La venta ambulante estará autorizada durante cuatro días clave, del 31 de octubre al 3 de noviembre.

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La fecha límite para entregar la documentación en el Registro General del consistorio es el próximo 15 de octubre. Además de la solicitud oficial y la fotocopia del DNI, los vendedores deben aportar el alta en el IAE, el justificante de pago por ocupación de vía pública y certificados que acrediten estar al corriente de pagos tanto con la Seguridad Social como con el propio Ayuntamiento.