Abierto el plazo para instalar puestos de flores, roscas y churrerías en el cementerio por Todos los Santos

El Ayuntamiento de Salamanca ya permite solicitar los permisos para montar puestos de flores, roscas y churrerías junto al cementerio de San Carlos Borromeo de cara a Todos los Santos. La venta ambulante estará autorizada durante cuatro días clave, del 31 de octubre al 3 de noviembre.
La fecha límite para entregar la documentación en el Registro General del consistorio es el próximo 15 de octubre. Además de la solicitud oficial y la fotocopia del DNI, los vendedores deben aportar el alta en el IAE, el justificante de pago por ocupación de vía pública y certificados que acrediten estar al corriente de pagos tanto con la Seguridad Social como con el propio Ayuntamiento.
Para garantizar el mantenimiento de la zona, también será necesario depositar una fianza de 50 euros destinada a cubrir posibles gastos de limpieza. Quienes opten por montar una churrería tendrán que sumar obligatoriamente la póliza del seguro de Responsabilidad Civil.