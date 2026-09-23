El Gobierno apoya tramitar la ley para prejubilarse con 40 años cotizados sin penalización

Los partidos del Gobierno de coalición, el PSOE y Sumar, han respaldado en el Pleno del Congreso la admisión a trámite de la proposición de ley de Podemos para permitir que las personas con 40 o más años cotizados se puedan prejubilar sin sufrir coeficientes reductores o penalizaciones en la cuantía de la pensión, informa Europa Press.

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La formación 'morada' ha defendido la propuesta legislativa, y durante el debate de la misma el portavoz del PSOE en la Comisión de Trabajo, Alberto Mayoral, y la dirigente de En Comú y portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, han avanzado el apoyo de su grupo parlamentario a la admisión a trámite del texto.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha sido la encargada de defender la propuesta legislativa en la tribuna del Congreso y ha lanzado una reflexión: "¿Cómo es posible, señorías, que en pleno siglo XXI, que en la cuarta economía del euro, que con una macroeconomía que, como dice el propio presidente del Gobierno, va como un cohete, sigamos teniendo en España a personas que han cotizado más de 40 años a la seguridad social que ven recortada su pensión?".

A renglón seguido, Belarra ha espetado que penalizar la prejubilación en carreras tan largas "es una absoluta injusticia" fruto de un sistema diseñado "para exprimir a la gente hasta la última gota, para asfixiar a la gente".

Pese a que hace meses el PSOE votó en contra de una reforma legal de Podemos vía enmienda que recogía el mismo objetivo, Mayoral ha justificado el apoyo de su partido alegando que hay que tener en cuenta a aquellos españoles y españolas "que eran muy mayores para reincorporarse al mercado laboral y demasiados jóvenes para no ser penalizados". "Tenemos que dar un debate serio sobre esas largas carreras de cotización", ha defendido el socialista, que ha recriminado al PP que en 2013, con la administración de Mariano Rajoy, se subieron a 35 los años para la jubilación voluntaria.