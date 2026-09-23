Un gran escultor zamorano para guiar la Vía Áurea de Salamanca

El XXXVII Encuentro de Cofradías estará repleto de pequeños momentos que nos llevarán por la historia de la Semana Santa de todos los rincones de España. No es para menos, cuando el evento se ha convertido en un gran llamado para los fieles que podrán disfrutar como 17 cofradías, con 16 pasos y una Cruz de Guía, recorrerán las calles de la capital del Tormes.

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Con respecto a esto último, la Cruz de Guía, será la primera en salir, como es lógico, llevando desde la Catedral de Salamanca, por la Rua Mayor y la mismísima Plaza Mayor de Mayor el resto de pasos durante unas cuatro horas. El Cristo de la Fraternidad Franciscana, muy reciente, será la primera de las imágenes que procesione. Detrás de ella, se encuentra el escultor zamorano Ricardo Flecha, uno de los Grandes de este arte tan sofisticado, que ha llegado a protagonizar la Semana Santa de Zamora y que fue una de las grandes voces tanto de los Días Santos vecinos como de la apertura de mente hacia nuevos caminos, como fue la introducción de la mujer dentro de las cofradías de manera abierta.

Ricardo Flecha, En Una Foto De Archivo De La Agencia Ical

En su obra se contemplan grandes imágenes como "La Virgen y San Juan ante el sepulcro" de la Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora, el "Cristo en el sepulcro" de la Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias de Zamora o el "Entierro del Cristo" de la Cofradía del Santo Entierro, siendo estás del 1994, 1996 y 2002, respectivamente, convirtiéndose en un gran referente del arte imaginario tan venerado en la provincia zamorana.

Antes de crear estas obras, fue aprendiz del escultor Ramón Abrantes, también de Zamora, que dejó parte de sus manos en la Virgen de la Amargura con la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída como protagonista. Volviendo a Flecha, estudió Bellas Artes en la Universidad de Salamanca especializándose en escultura para más tarde ser profesor de talla en la Escuela de Artes y Oficios de Zamora, de la que fue director hasta el día de su muerte el 4 de octubre de 2023.

En 2017, llegaban a un acuerdo tanto Ricardo Flecha como la Hermandad Franciscana, donde iba a ser el encargado de tallar una Cruz de Guía en madera de nogal similar a la realizada en otras cofradías como la Hermandad de Penitencia o el acompañamiento de los estandartes de Las Siete Palabras.

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Cruz De Guía De La Hermandad Franciscana En Su Procesión Del Sábado De Pasión. S24H

Un año después, se daba por finalizada está obra inspirada en el Cristo de las Batallas y con un estrecho vínculo con la restauración de la Diócesis de Salamanca en 1102 por el obispo Jerónimo de Perigord. Asimismo, cabe destacar que con mucho cariño lo recuerda la Hermandad Franciscana de Salamanca, siendo la imagen que encabeza cada procesión de Sábado de Pasión durante dos horas con su gran acto central en el Patio Chico.