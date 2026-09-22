Histórico mes de agosto para el turismo de Salamanca: más de 90.000 viajeros marcan el récord de la ciudad

El pasado agosto ya es un mes histórico para el turismo de la ciudad de Salamanca. La ciudad recibió nada más y nada menos que 90.159 viajeros, según la Encuesta de Ocupación Hostelera del INE, unos datos que suponen cerca del 1 por ciento más que el año anterior, que ya era la cifra más alta registrada en la serie histórico.

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Según esos mismos datos, de los más de 90.000 visitantes, 53.764 fueron nacionales y 36.395 internacionales.

En ese sentido, las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de Salamanca alcanzaron la cifra de 127.959, casi un 3 por ciento más que el mismo periodo de 2025, siendo las de origen nacional 78.497 (un 3,47 por ciento más) y las internacionales, 49.462 (un 2,19 por ciento más que en 2025). Ambas cifras, tal y como destaca el Ayuntamiento, suponen un nuevo máximo histórico para la ciudad de Salamanca.

No obstante, el INE apunta que la ocupación hotelera fue del 67,52 por ciento, la más alta del año, fue más baja que el pasado año. Es decir, han venido muchos más visitantes, pero se han quedado menos días y han dormido menos en hoteles.

Por otro lado, la tarifa media por habitación se situó en 76,34 euros, según el INE, superando así en casi cinco euros la media del pasado año.

Por último, los datos muestran que los viajeros que llegan a la provincia de Salamanca en agosto no huyen del calor de la capital, puesto que el 70,31 por ciento de los 128.226 visitantes decidieron pasarse por la ciudad y el 63,88 por ciento de estos, pernoctar.