El PSOE reclama mejoras en el transporte público durante la Semana de la Movilidad

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca reclama al equipo de Gobierno que la Semana Europea de la Movilidad sirva para abordar los problemas del transporte público y avanzar en una planificación "más sostenible y accesible".

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Según el PSOE, el autobús urbano presenta problemas de retrasos, vehículos llenos y frecuencias insuficientes en algunas líneas. La portavoz socialista, María Sánchez, sostiene que "si queremos que la ciudadanía deje el coche en casa, primero tenemos que garantizar que pueda llegar a tiempo a su destino en autobús".

Los socialistas también reclaman actualizar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, vigente desde 2013, y piden una red de carriles bici "conectada, segura y útil" para los desplazamientos diarios.