Detenidas por quitarle la porra a un vigilante de seguridad, golpearle con ella y amenazarle con clavarle unas llaves

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han arrestado a dos mujeres como presuntas autoras de un delito de robo con violencia tras hurtar varios productos de un supermercado, golpear al vigilante de seguridad con su propia porra y amenazarle con clavarle unas llaves.

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Según la información proporcionada por la Comisaría Provincial de Salamanca, el vigilante de seguridad observó como las dos mujeres guardaban varios productos en el bolso de un carrito de bebé. Estas pasaron por la línea de cajas realizando una compra de pequeño valor y, posteriormente, se dirigieron hacia la salida.

Como el trabajador tenía claro que las mujeres llevaban entre sus pertenencias objetos que no habían abonado, intentó interceptarlas, pero las mujeres reaccionaron de forma agresiva y comenzaron a golpearle, propinándole patadas y amenazándole.

De hecho, y tal y como han informado desde Policía Nacional, una de las mujeres logró arrebatarle la porra al vigilante de seguridad, golpeándole con ella. Del mismo modo, le habían cogido unas llaves y se las habrían colocado cerca de la cara, amenazándole con clavárselas.

Pocos minutos después llegaron hasta el lugar agentes de la Policía Nacional que pudieron comprobar como había restos del forcejeo, puesto que el tahalí donde guarda la defensa el trabajador de seguridad se encontraba en el suelo, y procedieron a la detención de las dos mujeres.

Entre las pertenencias de las dos detenidas los agentes pudieron recuperar los productos sustraídos: un perfumador, un aceite de oliva y un bote de especias, todo ello con un escaso valor total de 8,95 euros.