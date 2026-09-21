Detienen a una pareja en Alicante por robar en Salamanca a una mujer mayor y estafarle 7.230 euros

La Policía Nacional ha arrestado a una pareja de ladrones (de 34 y 50 años) por sustraer un bolso a una mujer en Salamanca cuando paseaba con su marido.

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La mujer, de avanzada edad, acudió, como hace habitualmente, a la residencia donde se encontraba ingresado su marido, quien precisa de silla de ruedas para moverse. Ambos salieron a pasear, dejando la mujer su bolso en el manillar de la silla.

Sin embargo, cuando la mujer volvió a la residencia, lo hizo sin el bolso, probablemente sustraído al descuido por la pareja de ladrones cuando la víctima acomodaba el reposapiés de la silla.

De hecho, la propia mujer solicitó a personal de la residencia que llamase a su teléfono, tal y como ha informado Policía Nacional, recibiendo la contestación de una mujer asegurando que devolvería el bolso, algo que no llevó a cabo.

Una vez que la mujer contactó con su entidad bancaria, se dio cuenta que se había realizado extracciones de efectivo en una localidad cercana, así como la compra de 1.700 euros en joyería y transferencias de elevado valor. Todo ello ascendiendo hasta los 7.230 euros.

Los primeros trámites de la investigación por parte de la UDEV de la Brigada de Policía Judicial de Salamanca pudieron determinar que los presuntos autores del robo habían alquilado un vehículo en Alicante, por lo que solicitaron colaboración de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría Provincial de Alicante.

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Con esta información la Policía Nacional de Alicante estableció un dispositivo de vigilancia, logrando localizar el vehículo de los sospechosos por una de las avenidas de la capital.

Los agentes procedieron a realizar un seguimiento, confirmando que se trataba de las dos personas sospechosas, y fueron arrestados cuando se detuvieron en una estación de servicio.