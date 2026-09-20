Hallan el cadáver de un conocido politoxicómano en un fumadero de Pizarrales

La Policía Nacional ha desplegado un amplio dispositivo en la calle Salmerón, en el barrio de Pizarrales, tras el hallazgo de un cadáver en el interior de un fumadero en la tarde de este domingo.

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Hallan un cadáver con signos de violencia en Pizarrales

Hasta el inmueble se han desplazado varias dotaciones policiales, que han acordonado la zona y cortado la calle durante el desarrollo de las primeras diligencias. Los agentes han llevado a cabo una inspección ocular del domicilio para recabar indicios.

Hallan un cadáver con signos de violencia en un fumadero de Pizarrales

Pese a que las primeras informaciones recabadas apuntaban a que el cadáver presentaba signos de violencia, finalmente se ha confirmado que se trata de una muerte que podría estar vinculada al consumo de drogas.

La víctima se trata de un conocido politoxicómano que en el momento de su muerte contaba con 63 años.

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Durante la intervención, efectivos de la Policía han sacado del interior de la vivienda varios objetos entre ellos un arma larga, concretamente una escopeta, que ha sido incautada por los agentes.

Hallan un cadáver en un fumadero de Pizarrales

También se han retirado otros efectos que deberán ser examinados en el marco de la investigación. El cadáver, por su parte, ya ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal y Forense para practicarle la correspondiente autopsia.

Cabe recordar, además, que el pasado mes de febrero, un hombre resultó gravemente herido tras recibir varios disparos en otro fumadero del barrio.

La víctima, que en aquella ocasión presentaba heridas de bala en el abdomen y una pierna, fue localizada en las inmediaciones de la calle Santa Rosa de Lima gravemente herida.