Proponen para sanción a dos auxiliadores de Diego Ventura en Salamanca

Las autoridades del palco de La Glorieta han propuesto para sanción grave a dos auxiliadores de Diego Ventura tras la actuación del quinto toro de la tarde de este 19 de septiembre.

Publicidad Publicidad

Tras la apoteosis en la última actualización del jinete portugués, el público de La Glorieta comenzó a pedir con fuerza las orejas al torero, pero se produjo una gran confusión entre lo que el público pedía y lo que presidencia concedió. La afición reclamaba tras las dos orejas, el rabo, pero el presidente concedió la vuelta al ruedo, siendo abroncado por ello. Sin embargo, en el ruedo también se produjo cierto revuelto, ya que los auxiliadores del rejoneador cortaron el rabo al animal de Sánchez y Sánchez, cuando el presidente fue claro, indicando incluso con la mano que eran dos orejas.

Ahora, según ha podido saber Salamanca24horas, dos de los auxiliadores han sido propuestos para sanción estos hechos. Miguel Batista, Pedro Noronha y Pedro Benito eran los auxiliadores que acompañaban a Diego Ventura en su actuación en La Glorieta.

Uno de ellos, ha sido propuesto como sanción "grave" por cortar el rabo sin que fuera autorizado para ello desde Presidencia y también por menospreciar (insultar) al presidente, Carlos Miguel Hernández, que este día estaba al cargo del festejo; y el otro con sanción "leve" por obstaculizar el paso a las mulillas para el arrastre del animal de Sánchez y Sánchez.

Estas sanciones llevan implicadas la suspensión de torear algunos festejos en Castilla y León, así como importantes sanciones económicas.



Ambas sanciones serán remitidas a la Junta de Castilla y León, que si las lleva a trámite, según el reglamento actual, los sancionados se enfrentarían en el caso más grave a una "inhabilitación" de la actividad, en cualquier clase de espectáculo, en el periodo de hasta dos años y a una multa de 150 a 60.000 euros. En el caso de la sanción más leve, la multa sería de entre 30 a 150 euros.

Las infracciones "leves" prescribirán a los dos meses; las "graves" al año y las "muy graves" a los dos años, a contar desde la fecha en la que se han cometido.