(1-0) Primera derrota del Salamanca CF UDS con polémica arbitral

Derrota del Salamanca CF UDS. Y con polémica. Los charros cayeron por 1-0 ante la UB Conquense en un partido marcado por la rigurosísima expulsión de Murua por roja directa pasada la hora de encuentro.

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El once titular de Muniain tenía la novedad en la posición de Cristeto. El capitán jugó de falso lateral izquierdo y se le vio incómodo en las acciones defensivas de uno contra uno. El equipo inicial estuvo formado por Unai Ayala en portería; Ucin, Cristeto, Levrand y Murua en defensa; Barriga, Eguaras y Alsua en la medular; y con William, Caramelo y Urki en ataque.

A los veinte minutos, la UB Conquense se adelantaba con un tanto de Guillem, que mandó a la red un centro desde la derecha a pesar de la estirada de Unai Ayala.

El Salamanca CF UDS pudo empatar poco después, pero el tanto de Caramelo fue anulado por el colegiado por un fuera de juego dudoso y protestado por el equipo charro.

El paso de los minutos postdescanso no movió el devenir del choque. Y Muniain entendió que necesitaba buscar soluciones desde el banquillo con la entrada de Luis Bilbao y Vicandi al campo. Pero solo cuatro minutos después, Murua era expulsado por roja directa en una acción protestadísima por los charros y dejaba a su equipo con diez. No le quedó otra a Iker Muniain que ajustar su defensa con la entrada de Sergio Rivas por Urki.

La mejor ocasión del Salamanca CF UDS estuvo en las botas de William, el mejor de los charros desde el inicio de temporada. Sin embargo, el ‘6’ se topó con la parada del meta local.

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