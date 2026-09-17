Muniain regresa a Lezama como entrenador del Salamanca CF UDS

El Salamanca CF UDS eliminó al Derio en la Copa RFEF por 3-5 en la prórroga y está a un paso de jugar la Copa del Rey ante un Primera. Los de Muniain se medirán a la UD Santa Marta el miércoles 30 de septiembre por un puesto en la competición del KO.
Además, este jueves, el Salamanca CF UDS entrenó en las instalaciones del Athletic Club. Iker Muniain regresó a su casa pero esta vez no como jugador, sino como técnico del equipo salmantino.
Fue una sesión de recuperación después de la victoria en Copa RFEF y también con la vista puesta en el duelo del domingo ante la UB Conquense en Segunda RFEF.