Muniain regresa a Lezama como entrenador del Salamanca CF UDS

El Salamanca CF UDS eliminó al Derio en la Copa RFEF por 3-5 en la prórroga y está a un paso de jugar la Copa del Rey ante un Primera. Los de Muniain se medirán a la UD Santa Marta el miércoles 30 de septiembre por un puesto en la competición del KO.

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Además, este jueves, el Salamanca CF UDS entrenó en las instalaciones del Athletic Club. Iker Muniain regresó a su casa pero esta vez no como jugador, sino como técnico del equipo salmantino.