Iker Muniain: “A lo que nos queremos abonar es al juego y a competir”

Iker Muniain no quiso valorar todavía el emparejamiento ante el Derio, su ex equipo, en Copa RFEF y fijó su mira en el choque ante el Getafe B. El técnico navarro también dejó claro que Larry todavía no está para competir, pero sí puso en liza sus cualidades para ayudar al equipo.

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Contra su ex equipo en la Copa RFEF. “Getafe. Partido de Liga. Nueve de la noche con nuestra gente. De la Copa ya hablaremos cuando toque el martes”.

Victorias en los minutos finales. “A lo que nos queremos abonar es al juego y a competir. Somos conscientes de que si estamos bien en eso, estamos cerca de la victoria. Luego hay muchos condicionantes para ganar. Están siendo partidos vistosos y nos gusta el dinamismo, es la identidad del equipo”.

El rival. “Hemos estado viendo el partido y el Getafe B se puso ganando 0-2 y en los últimos minutos se le escapó la victoria. Es un equipo vertical y con buenas individualidades, lo que es un filial, un equipo con frescura, gente joven y energía”.

El apoyo de la afición. “Es importante para todos. Para el club, para los que están en el campo porque en momentos de dudas, al jugador le revive. Ellos también están orgullosos de lo que están viendo”.

El fichaje de Larry. “Esperemos que nos aporte muchas cosas. Creo que todavía viene de meses de inactividad y necesita un periodo de días para encontrarse bien y tener un nivel que le permita competir con garantías. Es un chico muy potente, que ocupa bien los espacios y sujeta bien la pelota de espaldas. Tiene que ser un referente en el área”.

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