La Unión Deportiva Salamanca presente en un día histórico para el ciclismo español en La Vuelta

La penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España se ha convertido en un hito histórico para el ciclismo español. Desde que Alberto Contador ganara en 2015 el Giro de Italia, ningún español había vuelto a vencer en la general de una gran vuelta por etapas.

Publicidad Publicidad

Un año más hay que sumar a esa cuenta si se toma como referencia solamente La Vuelta, puesto que fue también contador quien fue el último español, en 2014, en llevarse la general de la ronda española. Sin embargo, Enric Mas, con una formidable actuación durante las tres semanas, ha consolidado este sábado el maillot rojo y ya es, de manera virtual, ganador de la Vuelta Ciclista a España 2026.

Un año antes de aquella victoria de Contador, 2013, se marcaba como una de las fechas más tristes de la historia del deporte de Salamanca. La Unión Deportiva Salamanca desaparecía de manera oficial el 12 de junio de ese año, pero su recuerdo se mantiene intacto para muchos, incluso en uno de los días más felices de la historia reciente del ciclismo español.

Un aficionado ha ondeado la bandera de la extinta Unión Deportiva Salamanca a la entrada de los corredores en meta, volviendo a mostrar en televisión a todo el mundo el escudo del que fue equipo de toda una ciudad.

La victoria virtual de Enric Más tras la penúltima etapa de La Vuelta 2026, una de las más duras de la edición con más de 4.000 metros de desnivel y final en el, hasta hoy, inédito puerto de Collado del Alguacil, no ha sido la única alegría para el deporte de las dos ruedas nacional.

Mikel Landa, impulsor de la cultura del landismo, se ha llevado esta etapa reina tras ser el más fuerte de una numerosa escapada que, posteriormente, acabó reducida a tres corredores: el propio Landa (SOUDAL), Johannessen (Uno-X) y Debruyne (Alpecin).

Publicidad Publicidad