Unionistas: reacción en Avilés o tercera derrota seguida

"Intentar cambiar la dinámica. Los equipos son estados de ánimo y no esperábamos este inicio, porque llegamos muy ilusionados. Hemos sufrido dos derrotas duras. En las segundas partes hemos acabado con menos jugadores. Finales no se juegan en septiembre, es la jornada 3”, da como receta Javi Medina.

El entrenador no podrá contar con el sancionado Diego Caballo ni con el delantero Dani González, que ha sufrido una grave lesión en la rodilla y se perderá el resto de la temporada. Una de las opciones en ataque para Javi Medina es incluir a De la Nava: “Carlos es muy importante para nosotros. Está también Luis y tiene una competencia dura. Estamos muy contentos con el trabajo de Carlos en el día a día y no ha tenido suerte en los minutos porque estábamos en inferioridad. Es un arma del que vamos a sacar mucho rendimiento”.