Unionistas: reacción en Avilés o tercera derrota seguida

El inicio de competición de Unionistas y Real Avilés ha sido muy malo. Como muestra, su cero en el casillero. Los dos equipos llegan a la tercera jornada de liga con muchas necesidades y con muchos deberes ya en su casillero. El Román Suárez Puerta acoge el choque entre los dos equipos este sábado, a las 18:45 horas.
"Intentar cambiar la dinámica. Los equipos son estados de ánimo y no esperábamos este inicio, porque llegamos muy ilusionados. Hemos sufrido dos derrotas duras. En las segundas partes hemos acabado con menos jugadores. Finales no se juegan en septiembre, es la jornada 3”, da como receta Javi Medina.
El entrenador no podrá contar con el sancionado Diego Caballo ni con el delantero Dani González, que ha sufrido una grave lesión en la rodilla y se perderá el resto de la temporada. Una de las opciones en ataque para Javi Medina es incluir a De la Nava: “Carlos es muy importante para nosotros. Está también Luis y tiene una competencia dura. Estamos muy contentos con el trabajo de Carlos en el día a día y no ha tenido suerte en los minutos porque estábamos en inferioridad. Es un arma del que vamos a sacar mucho rendimiento”.
El Real Avilés, con Yago Iglesias en el banquillo, cuenta con un juego también de posición y en el que la posesión forma parte clave del sistema de juego. En las filas asturianas se encuentran varios ex de Unionistas como Cris Montes, Íñigo Muñoz o Pitu Doncel.