Unionistas cierra la jornada como farolillo rojo en Primera RFEF

Unionistas tenía marcado en rojo el arranque liguero con los choques en el Reina Sofía ante Lugo y Real Unión. Y no ha podido empezar peor. Los de Javi Medina han perdido los dos choques, han encajado siete goles y son los colistas de la Primera RFEF.
Publicidad
Publicidad
Su próximo rival, el Real Avilés, también ha comenzado la temporada con dos derrotas y ambos se verán las caras el sábado, a las 18:45 horas, en el Román Suárez Puerta con mucha necesidad.
Por arriba, el Real Unión, el Pontevedra y la UD Logroñés han iniciado la competición con pleno de victorias y tanto Lugo como Bilbao Athletic cierran la zona de playoff.