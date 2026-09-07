Unionistas cierra la jornada como farolillo rojo en Primera RFEF

Unionistas tenía marcado en rojo el arranque liguero con los choques en el Reina Sofía ante Lugo y Real Unión. Y no ha podido empezar peor. Los de Javi Medina han perdido los dos choques, han encajado siete goles y son los colistas de la Primera RFEF.

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Su próximo rival, el Real Avilés, también ha comenzado la temporada con dos derrotas y ambos se verán las caras el sábado, a las 18:45 horas, en el Román Suárez Puerta con mucha necesidad.