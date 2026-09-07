VanDidos se confiesa antes de su gran cita en Salamanca: "Va a ser el mejor concierto de Ferias"

Hay grupos que nacen después de meses de ensayos, reuniones y planes. Y luego está VanDidos, que empezó casi sin querer, entre una comida, una guitarra y unas canciones compartidas durante la sobremesa. Lo que parecía una reunión entre amigos terminó convirtiéndose en una historia de más de diez años sobre escenarios, bares, plazas y fiestas.

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Por el camino han pasado muchas cosas: cambios de integrantes, actuaciones con más público del esperado y escenarios tan distintos y dispares como una plaza, un bar o el Multiusos. Cuatro de sus cinco integrantes son policías locales, una circunstancia que, inevitablemente, les obliga a encajar la música entre turnos, horarios y responsabilidades. El quinto miembro completa una formación en la que la amistad pesa tanto como la pasión por la música.

Con un repertorio marcado por el pop-rock de los años ochenta y noventa, algunas pinceladas de indie y canciones capaces de levantar cualquier fiesta, VanDidos afronta ahora uno de sus conciertos más especiales. El grupo actuará este miércoles 9 de septiembre, a las 20:30 horas, en el Parque Elio Antonio de Nebrija, dentro de la programación de las Ferias y Fiestas de Salamanca. Una cita que esperan disfrutar tanto como el público.

Antes de subirse al escenario, hablamos con ellos sobre sus comienzos, las canciones que nunca pueden faltar, los nervios, las anécdotas y ese objetivo que parece sencillo, pero que no siempre es fácil de conseguir, como es que la gente se lo pase bien.

Pregunta. ¿Cómo ha cambiado VanDidos desde aquellos primeros años hasta ahora?

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VanDidos: Mucho. Hemos pasado de tocar en casa de una amiga, en un colegio o en bares muy pequeños a hacerlo en salas grandes, en el Liceo, en plazas y en espacios como el Multiusos. Al final son ya muchos años y eso se nota. A base de repetir, de ensayar y de tocar, hemos ido mejorando.