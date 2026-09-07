Julieta Venegas, la iluminación de la Aldehuela y los tradicionales fuegos artificiales abanderan el gran día festivo de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca dará comienzo este lunes a una variada programación de actos festivos que arrancará con una propuesta orientada al público familiar. La Plaza de la Concordia acogerá, de 11:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, el estreno absoluto de Recicla Juegos, una instalación pedagógica itinerante de la compañía salmantina Kamaru Teatro. Esta actividad cuenta con juegos de gran formato elaborados con materiales recuperados para fomentar la reutilización, la educación ambiental y el consumo responsable.

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La tarde continuará con animación en las calles a partir de las 18:30 horas gracias a los pasacalles de la Asociación Gigantes y Cabezudos ciudad de Salamanca, acompañados por la charanga Queloque´s Band, con salida desde el pabellón de la Alamedilla. A las 19:00 horas, el Patio Chico servirá de escenario para el espectáculo Gota, de Txema Muñoz producciones, dentro del Festival de Artes de Calle, dirigido a todos los públicos a partir de cuatro años. Por su parte, el Teatro Liceo ofrecerá dos pases de la comedia Un matrimonio sin filtros, interpretada por Marta Hazas y Javier Veiga, con todas las localidades ya agotadas.

Uno de los momentos más esperados de la jornada será la tradicional Ofrenda Floral en honor a Santa María de la Vega, que alcanza su XXXVI edición. Organizada junto a la Asociación del Traje Charro y la Asociación de floristas de Salamanca, la comitiva partirá a las 19:00 horas de la Iglesia del Arrabal y recorrerá el Puente Romano, Rector Esperabé, Veracruz, Libreros, Compañía, Meléndez, plaza del Corrillo, Plaza Mayor, Quintana y Rúa Mayor hasta llegar al atrio de la Catedral, donde los participantes depositarán sus ramos con la habitual colaboración de colectivos de la ciudad y la provincia.

La oferta musical tendrá como epicentro la Plaza Mayor con dos actuaciones destacadas. A las 21:00 horas subirá al escenario la salmantina Nereida Sanchón, finalista de La Voz 2023, quien presentará su álbum debut Reflejos. Posteriormente, a las 23:00 horas, llegará el turno de la cantautora mexicana Julieta Venegas, reconocida internacionalmente con un premio Grammy y ocho Latin Grammys. La artista, distinguida con el Premio Pirineos Sur a la Diversidad Cultural 2025, repasará su trayectoria de éxitos ante el público salmantino.

El broche final a la jornada festiva llegará desde el entorno nocturno de la ciudad. A las 22:00 horas, la Pirotecnia Vulcano ofrecerá una colección de fuegos artificiales de 16 minutos de duración desde los alrededores del Puente Romano.

En los momentos previos, a las 23:00 horas, se realizará la actuación musical a cargo de Nayara Madera, que interpretará “Mi Salamanca”. Además, también tendrá lugar el pregón a cargo Paulina Andrés, cocinera salmantina con más de 65 años dedicados a los fuegos, donde el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, le hará entrega de una placa conmemorativa. Finalmente, a las 00:00 horas se llevará a cabo el habitual encendido del recinto ferial en La Aldehuela.