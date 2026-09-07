La salmantina que vuelve a obtener un premio internacional por su lucha contra el bullying y ciberbullying

Carmen Guillén, presidenta de la Asociación Salmantina Contra el Bulling y el Ciberbullying (ASCBYC), ha recibido en Bruselas el Premio Internacional "Eslabón de la Cadena de la Paz" de la mano de la Doctora Laura Mónica Navarro , directora del Instituto Argentino de Derechos Humanos, un reconocimiento que ha distinguido el compromiso de Guillén durante todos estos años en la lucha contra el acoso escolar.

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Según han confirmado desde la propia asociación, es la primera vez que se otorga este galardón en la lucha contra el bullying, sobre todo por “su labor de sensibilización, acompañamiento a víctimas y promoción de entornos escolares y digitales más seguros para niños, niñas y adolescentes”.

Desde hace más de diez años, ASCBYC ha trabajado de manera ininterrumpida con los centros escolares de Salamanca y, actualmente, con algunos del resto de España e incluso de otros países latinoamericanos. De este modo, se ha otorgado el premio tanto a Carmen como a la asociación por “consolidarse como una voz autorizada en la defensa de la infancia frente al acoso, tanto en el ámbito presencial como en el digital, en nuestro país y fuera de él”.