Vaivén de temperaturas durante esta semana en Salamanca

El tiempo en Salamanca se encuentra en un vaivén de temperaturas. Si hace dos semanas no se superaron los 25 grados por una masa de aire frío que entró en la Península Ibérica, en esta ocasión los termómetros subirán hasta los 34 de máxima para decaer de nuevo hasta los 24.

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El lunes será el día más caluroso con 34 grados de máxima y 15 de mínima, siendo las horas centrales del día las más calurosas. Además, se mantiene activa durante la jornada la alerta de intrusión de partículas de polvo del norte de África.

El martes empezarán a remitir, con 31 de máxima y 13 de mínima en Salamanca. Además, se esperan chubascos durante la segunda parte del día, subiendo las probabilidades por encima del 50 por ciento.

El miércoles será el día menos veraniego, las temperaturas bajarán hasta los 24 grados con mínimas que se situarán sobre los 12. Para el jueves volverán a subir en las máximas, y las mínimas bajarán de los 8 grados en varios puntos de la provincia de Salamanca.