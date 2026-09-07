Este es el programa el lunes en Salamaq

LUNES, DÍA 7 DE SEPTIEMBRE 26 ACTIVIDADES GENERALES 11:00 h. Subasta Nacional de Ganado bovino. Lugar: Carpa de concurso Limusin - Blonde de Aquitania

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14:00 h. Degustación de varios cortes de carne charolesa premium de alta maduración a beneficio de AESNI. Lugar: Nave de ganado Vacuno Charolés

15:00 h. Salida del Recinto del ganado ovino, caprino y aviar.

18:00 h. Porra de pesos raza Blonde de Aquitania. Lugar: Nave nº 1 de ganado Vacuno

19:00 h. Presentación de Campeones y Entrega de Premios de los Concursos de las Razas Limusina, Charolesa y Blonda de Aquitania. Lugar: Pista de Concurso razas Limusina y Blonde de Aquitania

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JORNADAS PROFESIONALES Jornadas USAL (Stand de la Universidad de Salamanca):

11:00-16:00 h. Taller: Raíces con aliados: descubriendo el mundo de las micorrizas.

13:00-14:00 h. Charla: AQUAHUB: Cooperación Transfronteriza para una gestión sostenible del agua. Dª. Mónica Calvo Polanco.

18:00-21:00 h. Taller: Las semillas del futuro.

12:00 h. VI JORNADA DE CARNE DE CHAROLÉS a beneficio de AESNI. Organiza: UCHAE. Lugar: Nave de ganado Vacuno Charolés

12:00 h. IX ENCUENTROS PROFESIONALES DEL VACUNO DE CARNE. Vacuno de carne, sector en crecimiento: amenazas y oportunidades.

12:00 h. Presentación. D. Carlos Pérez, Veterinario, Consultor Técnico Senior de Rumiantes, NANTA.

12:15 h. Expone y modera: D. José Ignacio Falces (Agronews CyL). Ponentes: D. Pedro Cordero (FEFAC), D. Antonio Sánchez (CARPISA FOODS), D. Ildefonso Vela (ASOPROVAC CyL), D. Ángel Gómez (PAC en CyL). Temas: PAC, Mercosur/Australia, Reglamento Deforestación, Abastecimientos, Enfermedades emergentes, Sostenibilidad.

14:00 h. Fin de la jornada y Degustación de cecina de León.

Organiza: NANTA. Patrocina: SABADELL, AVIPORC. Lugar: Salón de actos. Edificio Pabellón Central

17:00 h. Cultivos de otoño: Cultivo de colza - PAC 2026. Mejoras en el cultivo. Disminución del uso de agroquímicos y digitalización:

17:00 h. Tratamientos herbicidas en cereal-colza. D. Ramón Buira Capdevila.

18:00 h. PAC 2027 Digitalización: Cuaderno digital, Plan de Nutrición, Inspecciones, Cifras PAC 2026. Dª. Yolanda González.

19:30 h. Mejora genética de variedades de colza (catálogo LIMAGRAIN). D. Daniel Blanco. Organiza: HERBIAGRO. Lugar: Salón de actos. Edif. Pabellón Central

ACTIVIDADES TIERRA DE SABOR 11:30-14:30 h. / 16:30-20:30 h. Cromo Selección Tierra de Sabor.

12:30-14:00 h. / 16:30-20:00 h. ¿Quién es quién? La Selección del Sabor.

ACTIVIDADES SALAMANCA EN BANDEJA 12:00-14:00 h. Cata y Showcooking: MG Ternera Charra, MG Garbanzo de Pedrosillo, DOP Sierra de Salamanca. Restaurante Estoril.