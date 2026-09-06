Todas las miradas están ya puestas en los animales que van a ir a la Subasta Nacional de Vacuno

Desde que la Subasta Nacional de Ganado Vacuno se programa dentro de la feria Salamaq se ha convertido en un espectáculo que llama la atención a cientos de visitantes. A partir de las 11.00 horas de este lunes comenzarán las pujas por los animales. Nada menos que 117 cabezas de 7 razas se pasearán por la carpa de concurso y empezará la guerra de precios.
Un año más, el charolés tiene los precios de salida más elevados. Destacan los 2 ejemplares machos de la raza Charolesa con precio de arranque de 6.000 euros. El resto oscilan entre este precio y los 1.700 de tres reproductoras de avileña.
RAZAS ESPAÑOLAS
|CHAROLESA
|EJEMPLARES
|PRECIOS DE ARRANQUE
|26 ejemplares machos
|2
|6.000
|1
|5.500
|3
|5.000
|8
|4.500
|2
|4.200
|8
|4.000
|1
|3.800
|1
|3.500
|LIMUSINA
|EJEMPLARES
|PRECIOS DE ARRANQUE
|24 ejemplares machos
|24
|3.800
|BLONDA DE AQUITANIA
|EJEMPLARES
|PRECIOS DE ARRANQUE
|4 ejemplares machos
|4
|4.500
RAZAS AUTÓCTONAS
|RAZA MORUCHA
|EJEMPLARES
|PRECIOS DE ARRANQUE
|3 ejemplares machos
|3
|4.000
|RAZA PIRENAICA
|EJEMPLARES
|PRECIOS DE ARRANQUE
|6 ejemplares hembras
|6
|3.000
|3 ejemplares machos
|1
|5.000
|2
|3.300
|RAZA PARDA DE MONTAÑA
|EJEMPLARES
|PRECIOS DE ARRANQUE
|18 ejemplares machos
|12
|2.200
|6
|2.000
|RAZA AVILEÑA-NEGRA
|EJEMPLARES
|PRECIOS DE ARRANQUE
|26 ejemplares hembras rep.
|3
|2.200
|2
|2.100
|2
|2.050
|4
|2.000
|3
|1.950
|4
|1.850
|3
|1.800
|2
|1.750
|3
|1.700
|3 ejemplares hembras
|2
|2.300
|1
|2.200
|4 ejemplares machos
|1
|5.000
|2
|4.500
|1
|4.300