El CIS La Estrella de Ciudad Rodrigo, también tiene un espacio en Salamaq

El Centro de Innovación Social y Territorial La Estrella está presente en la feria Salamaq con el objetivo de dar a conocer sus acciones y proyectos en favor del emprendimiento y la promoción social y económica de Ciudad Rodrigo y La Raya.

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Para ello, el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias y el teniente de alcalde, Ramón Sastre, han sido recibidos por el agente de Innovación, Julio Nager y personal de la Oficina de La Raya que están estos días en la feria dando a conocer su trabajo.

El CIS La Estrella de Ciudad Rodrigo es un centro de innovación social y emprendimiento ubicado en Ciudad Rodrigo (Salamanca) para impulsar el desarrollo económico, la cooperación y el empleo sostenible en la comarca y la zona fronteriza de La Raya. Ubicado en el antiguo centro de salud, su objetivo principal es impulsar proyectos innovadores con impacto social, económico y medioambiental sostenible.