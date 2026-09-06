Un conductor se da a la fuga tras atropellar y dejar herido muy grave a un hombre en la avenida de los Comuneros

Un varón de alrededor de 80 años ha resultado herido muy grave tras ser atropellado a primera hora de este domingo en la avenida de los Comuneros, en Salamanca capital. El suceso ha tenido lugar alrededor de las 7.00 horas, a la altura del número 111, y ha obligado a cortar la calle al tráfico.

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Atropello Avenida de los Comuneros

Tras el fuerte impacto la víctima, que se dirigía a un establecimiento cercano a comprar churros, ha tenido que ser atendida in situ por los sanitarios y trasladada posteriormente al hospital debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Atropello en Comuneros

Por otro lado, el conductor del vehículo implicado abandonó inicialmente el lugar de los hechos y se dio a la fuga. Tal y como ha podido saber este medio, tras poner en en marcha las actuaciones para localizarlo, los agentes han logrado finalmente dar con su paradero gracias a las cámaras instaladas en la zona.

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Asimismo, fuentes oficiales han confirmado a Salamanca24horas que el conductor involucrado habría arrojado positivo en la prueba de alcohol y drogas.

Efectivos de la Policía Local se encuentran investigando las circunstancias que rodean el suceso.