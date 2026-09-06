Esta es la programación de las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026 para este domingo

La orquesta salmantina Vulkano será la encargada de dar el pistoletazo de salida a las actividades programadas por el Ayuntamiento de Salamanca con motivo de las Ferias y Fiestas en honor a Santa María de la Vega, una actuación que tendrá lugar en la plaza de la Concordia y donde se espera que miles de personas bailen al son de los mejores temazos del momento.

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La verbena contará con diecisiete artistas, haciendo así uno de los mejores show de su repertorio, que podrán disfrutar desde las 22:00 horas los salmantinos y salmantinas que se acerquen a uno de los lugares más utilizados para este tipo de eventos por el Ayuntamiento de Salamanca.

De cara a la seguridad de los asistentes, la Policía Local y la seguridad contratada para el evento no permitirá la entrada al recinto de envases de vidrio, latas, botellas y similares, manteniéndose vigente la prohibición de beber alcohol en la vía pública y solo permitiendo la entrada de botellas de agua sin tapón sin superar los 500 mililitros.