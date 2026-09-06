Asociaciones felinas se manifiestan este domingo en Salamanca por la Ley de Bienestar Animal

Las asociaciones felinas de toda España han organizado una serie de manifestaciones en pro de solicitar que se cumpla la Ley de Bienestar Animal, una legislación que han implantado los consistorios y donde muchas organizaciones piensan que aún no se han cumplido algunas de las bases.

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El movimiento llamado Los Gatos Tienen Ley, han indicado que muchas instituciones municipales “no tienen recursos, ni planificación, ni aplicación real de la ley” lo que hace que muchos gatos callejeros “sufran” mientras muchas personas “sostienen solas lo que debería asumir la administración”.

Asimismo, también han indicado que el problema “es estructural y afecta a todo el territorio”, donde la ley tendría que ”obligar a los ayuntamientos a gestionar las colonias felinas”, según explicaban a través de un comunicado.

Desde el Ayuntamiento de Salamanca se llevan realizando diferentes medidas para controlar los gatos callejeros, entre ello un veterinario clínico que realiza exámenes físicos, censos, desparasitaciones, test serológico, valoración de la existencia de posibles zoonosis, además de vacunaciones y evaluaciones etológicas.

Por otro lado, se ha insistido en otro punto que facilita la institución municipal, la de obtener el carnet de responsable de alimentación de las colonias felinas callejeras, lo que serviría para controlar enfermedades entre los gatos de la ciudad, así como tener conocimientos al respecto.

La salubridad y el mantenimiento de los comederos es otro punto que se trata desde el consistorio, donde los comederos, bebederos y refugios se desinfectan de forma regular, y donde la comida se reparte en unos horarios determinados consistiendo en pienso seco. En el caso de que un gato fallezca,se retira el cadáver dando aviso siempre a Salud Pública para modificar el censo y posteriormente se incinera. Estas son solo algunas de las medidas que se llevan a cabo desde el Ayuntamiento de Salamanca de cara a cumplir la Ley de Bienestar Animal.