Más de 33.500 personas disfrutaron del programa Plazas y Patios de Salamanca

El programa cultural Salamanca Plazas y Patios ha cerrado con muy buenos datos la época estival de Salamanca con un total de 33.550 personas que se han dado cita en el medio centenar de eventos organizados por el consistorio de la capital del Tormes durante los meses de junio, julio y agosto.

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Una serie de iniciativas en las que más de 10.000 personas han podido disfrutar de las propuestas culturales, protagonizadas además por diferentes compañías teatrales de Salamanca, dándose cita en el Patio Chico y los Jardines de Santo Domingo, todos dedicados al V Centenario de la Escuela de Salamanca.

900 personas asistierona las cuatro actuaciones en diferentes puntos de las ciudades. Estas fueron: ‘Malditos Mocosos’, un estreno absoluto de la compañía Kamaru, en el parque de La Alamedilla; ‘El que se pica, ajos mastica’, un estreno absoluto de la compañía Saldaña y Carioca, en la Plaza Barcelona; la compañía Habichuela interpretó ‘¡Qué mosqueo de moscas!’ en el parque Picasso y el mago Oski ofreció el estreno absoluto del espectáculo ‘Magia a todo color’ en el parque Carmelitas. Por otro lado, otros siete estrenos absolutos congregaron a más de 9.200 personas, en el Patio Chico.

La música ha conseguido reunir en Salamanca a más de 21.8000 espectadores, contando los conciertos en la Plaza Mayor con la Orquesta sinfónica, los siete conciertos de los Jardines de Santo Domingo de la Cruz, los de órgano de la Catedral de Salamanca y los de la Banda Municipal en el resto de los barrios de la capital del Tormes.