El Dodge Dart Custom de 1974, coche protagonista del Museo de Historia de la Automoción de Salamanca

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS) ha presentado como pieza del mes de septiembre un Dodge Dart Custom de 1974, perteneciente a la colección de Agustín Sánchez de Vega, una oportunidad para acercarse a uno de los modelos que permiten recorrer algunos de los episodios más destacados de la historia del automóvil en España.
Se trata de un vehículo que corresponde a la versión americana y que procede de Canarias, donde su actual propietario lo encontró durante uno de sus viajes.
La llegada del Dodge Dart al mercado español en 1965 supuso una auténtica revolución. Su imagen moderna y lujosa, muy diferente a la de los automóviles que se fabricaban entonces en nuestro país, convirtió al modelo en una propuesta especialmente llamativa.
Tras el cese de la fabricación de la versión nacional producida por Barreiros, el Dart pasó a comercializarse en España como un vehículo de importación más exclusivo.
Durante la década de 1970, el Dodge Dart Custom se consolidó como un sedán mediano y robusto y logró expandirse fuera de Estados Unidos, con exportaciones y versiones ensambladas bajo licencia en distintos países de Sudamérica. En España, la trayectoria del modelo estuvo además relacionada con la posterior evolución de la gama Dodge desarrollada por Chrysler España, que dio lugar al Dodge 3700 y 3700 GT, fabricados entre 1971 y 1977.