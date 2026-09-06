El Dodge Dart Custom de 1974, coche protagonista del Museo de Historia de la Automoción de Salamanca

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS) ha presentado como pieza del mes de septiembre un Dodge Dart Custom de 1974, perteneciente a la colección de Agustín Sánchez de Vega, una oportunidad para acercarse a uno de los modelos que permiten recorrer algunos de los episodios más destacados de la historia del automóvil en España.

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Se trata de un vehículo que corresponde a la versión americana y que procede de Canarias, donde su actual propietario lo encontró durante uno de sus viajes.

La llegada del Dodge Dart al mercado español en 1965 supuso una auténtica revolución. Su imagen moderna y lujosa, muy diferente a la de los automóviles que se fabricaban entonces en nuestro país, convirtió al modelo en una propuesta especialmente llamativa.

Tras el cese de la fabricación de la versión nacional producida por Barreiros, el Dart pasó a comercializarse en España como un vehículo de importación más exclusivo.