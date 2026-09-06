Organizan una nueva quedada para ‘Farmear aura’ en Salamanca este domingo

Los jóvenes de Salamanca han organizado una nueva quedada para ‘Farmear Aura’, un acontecimiento que ya se ha convertido en habitual en muchos parques de España, y que reúne a los jóvenes en una práctica que podría considerarse saludable, al no fomentar de ningún modo algún tipo de sustancia.

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Hace una semana, eran cientos los jóvenes que se acercaban hasta el parque de La Alamedilla ante un mensaje que llegó rápidamente a los adolescentes, que no fallaron a la cita en lugar verde de Salamanca, convirtiendo el acto en todo un acontecimiento.

Por lo bien que funcionó este día, han vuelto a realizar otra quedada, aunque esta vez a las 20:30 horas y en el lugar más icónico de Salamanca, en la Plaza Mayor, según han difundido en redes sociales, sobre todo en tik tok.