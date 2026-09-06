Un gesto por día durante el mes de septiembre para luchar contra el Alzheimer en Salamanca

El Centro de Referencia Estatal de Atención de Personas con Enfermedad de Alzheimer de Salamanca ha organizado una actividad por día durante el mes de septiembre, todo en pro de concienciar a la sociedad sobre una realidad que afecta a miles de personas en España, tanto a las personas con la afección como a los familiares que las acompañan.

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Por este motivo, y bajo el lema ‘30 días, 30 gestos’ el centro de referencia del IMSERSO llevará a cabo diferentes iniciativas, todo destinado a “fomentar el modelo de atención centrada en la persona, paliar la soledad, y promocionar la autonomía y la vida activa, así como la innovación y difusión del conocimiento de una situación que afecta a 50 millones de personas en todo el mundo y a un millón en España, además de a quienes conforman su entorno”, según ha indicado en un comunicado el Gobierno de España.

Son varias las actividades destacadas, entre ellas las del 15 de septiembre donde el CREA acogerá una conferencia sobre los últimos avances en el diagnóstico y la prevención de la enfermedad de Alzheimer; mientras que el 16 se presentarán varias guías de intervención con terapias no farmacológicas para personas con demencia, entre las que destaca un proyecto de reminiscencia con fotografías antiguas.

Por otro lado, el 17 habrá un cinefórum con ‘El agente Topo’ como protagonista, premio del Público al mejor filme europeo en el Festival de San Sebastián, y nominada a los Oscar y a los Goya en 2021; y el 18 se presentará el libro ‘Quizás, quizás, quizás’, del periodista Toni Martínez.