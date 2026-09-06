Vuelve a aumentar el precio de alquilar habitaciones en Salamanca

Dónde queda cuando se pagaban 100 euros o un máximo de 150 euros por alquilar una habitación en Salamanca. Esto hace poco menos de 15 años. Con el paso de los años, el precio de comprar o alquilar una vivienda en la capital del Tormes ha aumentado considerablemente, enfatizando más aún durante los últimos años.

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Alquilar una habitación en julio de 2025, tenía un precio de 301 euros de media, todo dependiendo de dónde se quiera vivir. Como es lógico, el centro de Salamanca ees más caro que otros barrios como Lasalle, San José o el Zurguén, con diferencias que rondan el doble entre una habitación u otra.

Esto en alquilar únicamente, si se quisiera comprar, la diferencia hace tres años, con precios que son superiores en la actualidad, de comprar una vivienda en el centro o en otros barrios podía llegar a mil euros por metro cuadrado. En octubre de 2023, era de 2.359 euros el más caro, estando en el lado opuesto las zonas de San José, Parador y Zurguén, con 1.143 euros.

Teniendo en cuenta el pasado año 2025, al mes se pagaba 301 euros, siendo al año un total de 3.612 euros. Si se tiene en cuenta la variación interanual del 6,9 por ciento, siendo en la actualidad 321 euros, es decir, 3.852 euros, con un fiel indicador de que en los años venideros podría volver a subir.