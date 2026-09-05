El viento deja 14 incidencias en Salamanca capital en poco más de dos horas

Las fuertes rachas de viento registradas este sábado han obligado a los bomberos a realizar 14 intervenciones en Salamanca capital entre las 16:34 y las 18:48 horas, según han referido fuentes oficiales a este medio.

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La mayoría de las incidencias han estado relacionadas con árboles caídos o con riesgo de caída, que han afectado a diferentes calles y espacios de la ciudad. Entre los puntos donde se han registrado avisos figuran el paseo de la Estación, el paseo de Canalejas, el paseo de San Vicente, la calle Ricardo Pérez Fernández, el parque de la Alamedilla, la calle Mariano Arés y Sanz, Calixto y Melibea y la calle Filipinas.

La primera intervención se produjo a las 16:34 horas en la avenida de la Aldehuela, donde existía peligro por la caída de unas planchas de un tejado. Cinco minutos después, los bomberos recibieron un aviso por un árbol en el paseo de la Estación.

La sucesión de incidencias ha continuado durante la tarde. En el paseo de San Vicente, un árbol llegó a convertirse en obstáculo para la calzada, mientras que en otros puntos se alertaba del peligro que suponían ejemplares afectados por el viento.

Las rachas también provocaron daños en otros elementos urbanos. En la calle Lazarillo del Tormes se registró el riesgo de caída de un toldo y, posteriormente, la caída de una baldosa sobre el espejo de un vehículo. En la avenida Reina Berenguela, varias vallas de un solar en obras acabaron en el suelo.

Las últimas incidencias recogidas se produjeron en el Camino del Río, junto a la avenida de la Aldehuela, donde se comunicó la caída de varios árboles, uno de ellos a las 18:48 horas.