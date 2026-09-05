Tres heridos en un accidente entre tres turismos en Bóveda del Río Almar

Un accidente entre tres turismos se ha saldado con tres personas heridas a primera hora de la noche de este viernes, 5 de septiembre, en Bóveda del Río Almar, un incidente en el que se han movilizado varios recursos sanitarios para atender en el lugar de los hechos a los afectados.

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El Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León recibía este aviso a las 22:03 horas por un accidente múltiple entre tres turismos en el kilómetro 4 de la DSA-150, momento en el que se movilizaban hasta el lugar dos ambulancias soporte vital básico y al equipo médico del Punto de Atención Continuada de Peñaranda de Bracamonte.

Según han explicado desde la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León, se han atendido a dos mujeres de 40 y 70 años, además de un varón de 60 años. En el caso de las dos primeras personas, tuvieron que ser trasladadas al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca en ambulancia, mientras que el hombre fue dado de alta en el lugar.