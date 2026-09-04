Rescatan a dos senderistas desorientados, uno semiinconsciente, en Villarino de los Aires

La Guardia Civil de Salamanca ha conseguido rescatar a dos personas que se encontraban desorientadas en la Cascada del Desgalgadero, en el término municipal de Villarino de los Aires. Según han indicado fuentes de la Benemérita, se trataba de un hombre y una mujer que realizaban una ruta por la zona, llegando a perderse en cierto momento.

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Al no saber qué camino debían coger y al encontrarse sin agua ni comida, decidieron llamar a los Servicios de Emergencias, que gracias a las coordenadas facilitadas a través del teléfono móvil, la patrullas de Monleras y Villarino de los Aires lograron dar con su localización.

En el momento de la llegada, los agentes de la Guardia Civil facilitaron agua a las dos personas, además de asistir a una de las personas, un hombre de 70 años que se encontraba semiinconsciente debido a una bajada de tensión.