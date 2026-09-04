Identifican a varias mujeres en una conocida tienda de Salamanca tras robar presuntamente perfumes en otro establecimiento

La Policía Nacional de Salamanca ha logrado interceptar a varias mujeres tras haber robado supuestamente una serie de perfumes en una conocida tienda de Salamanca. Unos hechos que se han dado durante la tarde de este viernes, 4 de septeimbre, y que ha movilizado a varios efectivos de las autoridades nacionales.

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Primeramente, la Policía Nacional buscaba a varias mujeres que habrían robado presuntamente una serie de perfumes en otro lugar, después, con el botín, se han dirigido a un estableciento situado en la intersección entre la avenida de Mirat y María Auxiliadora, donde las autoridades han logrado dar con las presuntas autoras.

Tras esto, los funcionarios policiales han identificado a las mujeres que estarían supuestamente implicadas, recogiendo los datos pertinentes y observando las pertenencias de cada una de ellas. Asimismo, también se ha logrado dar tres objetos que se intetaban robar, supuestamente, en el establecimiento de María Auxiliadora.

La Policía Nacional identifica a unas mujeres en las inmediaciones de la plaza de España tras sustraer supuestamente unos perfumes

Además, según explicaban a este medio testigos de lo ocurrido, no se trataría de la primera vez que esto ocurre, con incidentes mayores donde se ha llegado a las manos. Más en concreto, algunas de las dependientas, a la hora de llamar la atención a las mujeres, spuestamente le habrían propinado una serie de puñetazos, unos hechos que han quedado plasmados en las cámaras del establecimiento.

Los hechos han ocurrido a última hora de la tarde, momento en el que tres patrullas se han desplazado hasta la avenida de Mirat, levantando las miradas de los curiosos, al tratarse de una de las zonas más céntricas de la ciudad.

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