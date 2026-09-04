Un motorista de unos 70 años resulta herido tras salirse de la A-66 y chocar contra el guardarraíl en Mozárbez

El suceso se ha producido a las 13:41 horas en el kilómetro 355 de la A-66, en sentido Extremadura. Por causas que todavía se desconocen, el motorista perdió el control de la motocicleta, se salió de la vía y terminó impactando contra el guardarraíl.

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Tras el accidente, se ha dado aviso a los servicios de emergencia ante la posibilidad de que el motorista hubiera sufrido lesiones. Según la información facilitada en el momento de la asistencia, el hombre se encontraba consciente tras el impacto.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico para hacerse cargo de las diligencias correspondientes y regular la situación en la vía, así como personal de Emergencias Sanitarias-Sacyl. El servicio sanitario movilizó una ambulancia para atender al motorista y valorar el alcance de las heridas sufridas.